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عصام شيحة يقترح استبدال خانة الديانة بـ"كود" في البطاقة الشخصية (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجميع متفق بأن الإيمان والتدين علاقة بين العبد وربه ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في التدين الشكلي، والحديث عن وجود الديانة في البطاقة من أجل التعريف بديانة الشخص هو جزء من الشكلية.

وأضاف "شيحة" في حواره لبرنامج "رأي عام" والمُذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن بطاقة الهوية الشخصية تتضمن عددا كبيرا جدًا من البيانات قد تصل لـ 28 معلومة عن المواطن، مقترحًا أن تكون خانة الديانة موجودة في الكود الخفي في البطاقة الشخصية، قائلًا: "ماذا لو كانت معلومة الديانة مخفية داخل الكود الموجود في البطاقة".

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الحديث عن دولة حديثة يجب فصل خانة الديانة عن البطاقة، وذلك لإخراج الدين من محل النقاش ومحل التمييز.

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