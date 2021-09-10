بهذه الطريقة.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد أكرم حسني









احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاد الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.









ونشر ماجد المصري صورة من كواليس فيلم "البدلة" بصحبة أكرم حسني، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وأنت طيب اخويا، فاكر الصورة دي”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



