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بهذه الطريقة.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد أكرم حسني
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:00 ص
احتفل الفنان ماجد المصري، بعيد ميلاد الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر ماجد المصري صورة من كواليس فيلم "البدلة" بصحبة أكرم حسني، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “كل سنة وأنت طيب اخويا، فاكر الصورة دي”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن النجم أكرم حسني، تعاقد على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي يحمل اسم "مكتوب عليا"، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.