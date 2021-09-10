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سهيلة بن لشهب تتصدر الترند الجزائري بعد طرح أغنية "مزحت معاه"

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:19 ص
سهيلة بن لشهب
سهيلة بن لشهب
لمياء علي

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز أغنية "مزحت معاه" للنجمة الجزائرية سهيلة بن لشهب في أول تعاون بين الطرفين.

وطرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز الرسمية على اليوتيوب، وحمل الكليب توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

بعد ساعات من طرح الأغنية، تصدرت سهيلة بن لشهب ترند التويتر في الجزائر، حيث احتل وسم "مزحت معاه" مراتب متقدمة ضمن قائمة الترند.

أغنية "مزحت معاه" من كلمات هاني صارو والحان احمد مصطفى وتوزيع هاني ربيع.


الكلمات المفتاحية

مطربة سهيلة بن لشهب الجزائر التريند

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