Advertisements

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
أقدم مسن، ويبلغ من العمر 66 عامًا، على الانتحار شنقًا، وعثر على جثته في العقار ٦١ بمساكن الصفا في نطاق حي الضواحي.

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من قاطني مساكن الصفا، بالعثور على جثة "ن.ح.أ"، مقيم بـ العقار رقم 61 الدور الرابع، جثة هامدة نتيجة الانتحار شنقًا.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور، وذلك بعد قيام فريق من النيابة العامة بمناظرة الجثة، ومعاينة موقع الحادث.

وشهدت بورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية، واقعتي قتل لـ 2 من الشباب بمنطقة القابوطي بنطاق حي الضواحي، حيث لقي أحدهما مصرعه على آثر طعنة نافذة في البطن تسببت في قطع الشريان الرئيسي، ولقي الشاب الآخر مصرعه أثناء العمل علي عربة يد لبيع الاندومي، وآثر اعتداء من آخرين ب "قالب طوب" أودى بحياته.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، بلاغًا من مباحث قسم الضواحي، يفيد بالعثور على جثة بالعقار 61 بمساكن الصفا، وعلى الفور بتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لحين التصريح بالدفن.

الكلمات المفتاحية

مصر شنق بورسعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجآت في قائمة بيراميدز الأولية للموسم الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ حوالي 4 ساعات

رد نهائي.. الأهلي يحسم موقفه من عرض جالطة سراي لضم ديانج

منذ حوالي 5 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الاتحاد السكندري يفاوض ثلاثي الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله بمساكن فاطمة الزهراء ببورسعيد

13 حالة انتحار خلال عام في الإسكندرية.. والاكتئاب أبرز الأسباب

انتحار شاب شنقًا بشبين القناطر

مصرع فتاة لسقوطها من الطابق الخامس ببورسعيد

جريمة قتل بشعة في نهار رمضان ببورسعيد

مصرع مسن بحادث دهس سيارة طائشة بطريق "بورسعيد_ الإسماعيلية"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

03:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements