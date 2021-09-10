Advertisements

منع ابنة روان بن حسين من دخول الكويت.. ما السبب؟

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن منع ابنتها من طليقها رجل الأعمال اللبناني يوسف المقريف من دخول الكويت.

وكشفت روان بن حسين عن منع ابنتها من دخول الكويت، وأعلنت عن أسباب المنع كاشفة التفاصيل في مقطع فيديو نشرته وقالت: “الكروان بنتي لونا مسموح لها تدخل الكويت، وشغالتي طبعا لإن إقامتها مو من الكويت، فاضطريت إني أقدم على لجنة اخدت وقت طويل، لكن أنا بقدر القواعد والقيود اللي الدولة بتحطها في البلد علشان ما تزيد حالات كورونا، المهم دخلنا على البوابة، كلمني مدير الطيران قالي لونا ما ينفع تدخل، فاستغربت منع بنتي من الدخول”.

وأضافت: “أوضحت له إن بنتي جوازها بريطاني وإن البريطانيين بيدخلون الكويت من غير فيزا، وحتى إذامو معاها فيزا فأنا أمها كويتية، وهي بنتي أي أقارب من الدرجة الأولى”.

الكلمات المفتاحية

منوعات منع دخول فنانة روان بن حسين الكويت

أخبار تهمك

مبابي يزف خبرا سارا لباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 19 دقيقة

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

الرجل الأول يودع جماهير الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الكويت تمنع الممثل الأمريكي "إيدي جريفن" من دخول أراضيها بسبب إهانته للإسلام

"أقدر أوديكي ورا الشمس".. فاشينيستا كويتية تهدد إعلامية سعودية

تونس تنفي ما تمّ تداوله بخصوص منع الكويت منح تصاريح عمل للتونسيات دون محرم

فنانة شهيرة تحذف تفاصيل تعرُّضها للخيانة من خطيبها.. هذه رسالتها له

خانها مع فتيات ليل ونقل إليها أمراض.. فاشونيستا شهيرة تُفجر مفاجأة بعد انفصالها عن زوجها

الكويتية روان بن حسين تعلن طلاقها من زوجها بعد خيانته ونقله المرض لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

01:33 ص

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

01:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements