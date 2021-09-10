منع ابنة روان بن حسين من دخول الكويت.. ما السبب؟



كشفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين عن منع ابنتها من طليقها رجل الأعمال اللبناني يوسف المقريف من دخول الكويت.



وكشفت روان بن حسين عن منع ابنتها من دخول الكويت، وأعلنت عن أسباب المنع كاشفة التفاصيل في مقطع فيديو نشرته وقالت: “الكروان بنتي لونا مسموح لها تدخل الكويت، وشغالتي طبعا لإن إقامتها مو من الكويت، فاضطريت إني أقدم على لجنة اخدت وقت طويل، لكن أنا بقدر القواعد والقيود اللي الدولة بتحطها في البلد علشان ما تزيد حالات كورونا، المهم دخلنا على البوابة، كلمني مدير الطيران قالي لونا ما ينفع تدخل، فاستغربت منع بنتي من الدخول”.



وأضافت: “أوضحت له إن بنتي جوازها بريطاني وإن البريطانيين بيدخلون الكويت من غير فيزا، وحتى إذامو معاها فيزا فأنا أمها كويتية، وهي بنتي أي أقارب من الدرجة الأولى”.



