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من داخل الجيم.. أحمد صلاح حسني يستعرض لياقته البدنية
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:19 ص
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر صلاح حسني في الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن أحمد صلاح حسنى، شارك في مسلسل "الفتوة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وهو بطولة ياسر جلال، ومى عمر، ونجلاء بدر، رياض الخولى، ليلى أحمد زاهر، أنعام سالوسة، مها نصار، أحمد جمال سعيد، محمود حافظ، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجى.