من داخل الجيم.. أحمد صلاح حسني يستعرض لياقته البدنية









شارك الفنان أحمد صلاح حسني، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهر صلاح حسني في الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



