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إيمية صياح تثير الجدل بإطلالة جريئة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


نشرت الممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية ​إيميه صياح​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها وهي تقضي عطلتها الصيفية من أحد الشواطئ وترتدي مايوه.

هذا الأمر أثار تفاعل المتابعين الذين أشادوا بجمال إيميه، التي علقت على الصورة بخفة دم: "إذا أردت أن أوصف أيامي في صيف الـ2021 أستطيع أن أقول أنني مشغولة، وأنتم؟".

وكلنت وجهت إيميه الصياح رسالة إلى المسؤولين اللبنانيين، بعدما زادت مؤخراً حالة اللبنانيين إزدراءً، وذلك عبر صفحتها الخاصة، وعلقت قائلة :"يا مسؤول، بس تمرق بسيارتك من حد الطوابير"اذا كنت بالبلد"،بتطّلع؟ بتشوف شي؟.

وأضافت: بتشوف رجّال من عمر بيّك "أو عمرك" ناطر بهالشوبات؟ بتشوف ستّ بعمر أمّك واقفة وحانية ظهرها من التعب؟ اذا شفتهم، عادي الك؟ ما بحرّكوا شي من ما تبقّى من راسك، قلبك، ضميرك؟"، رح نضلّ نقول الله كبير، جاييكن يوم.

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