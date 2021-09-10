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الإسماعيلى يضم حارس الأهلى السابق و لاعب المقاصة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
نجح مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى فى ضم أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الجونة والأهلى السابق لمدة موسمين لتدعيم حراسة مرمى الدراويش.

الحارس صاحب ال34 عاما نشأ بنادى الأهلى وشارك فى الحصول على العديد من البطولات داخل القلعة الحمراء ومثل أندية مصر المقاصة والجونة.

كما نجحت لجنة التعاقدات فى الحصول على خدمات فوافى صاحي ال33 عاما لاعب وسط مصر المقاصة بعدما قرر محمد عبدالجليل المدير الفنى للمقاصة برحيل اللاعب قبل نهاية الموسم الماضى.

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