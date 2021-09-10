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10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
هرعت 10 سيارات إسعاف، لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة، للتعامل مع المصابين وأي حالات طارئة.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي في نيل المنصورة وأمر بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على أن اللجنة تضم في عضويتها مسؤولي الحماية المدنية، ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية على أن تقدم اللجنة تقريرًا شاملًا بما جرى فحصه لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصًا على سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاق المحافظة.
10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)
10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)
10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)
10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)
10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)
10 سيارات إسعاف تهرع لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة (صور)

الكلمات المفتاحية

جنوح المطعم العائم بوابة الفجر المنصورة الفجر

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