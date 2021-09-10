رسميا.. المصري يتعاقد مع إسلام جمال

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية إجراءات التعاقد مع إسلام جمال نجم فريق طلائع الجيش بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2025.





و قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.





الجدير بالذكر أن اللاعب إسلام جمال والذي يعد رابع صفقات النسور الخضر للموسم الجديد يبلغ من العمر 32 عام، أحد ناشئ نادي الإعلاميين ثم انتقل إلى صفوف طلائع الجيش مطلع عام 2010 حتى عام 2014 ثم انتقل إلى نادي الزمالك في 2014 ومنه خاض تجربة الإعارة مع الإسماعيلي عام 2017 وفي نفس العام انتقل إلى صفوف الطلائع الجيش ومن ثم الآن أصبح لاعباً بالمصري البورسعيدي.



