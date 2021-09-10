مبابي يزف خبرا سارا لباريس سان جيرمان

زف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنباء سارة لناديه قبل لقاء كليرمون، يوم السبت، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.





خبر سار لجماهير باريس سان جيرمان قبل المواجهة المقبلة

شارك مبابي في مران الفريق، اليوم، ليؤكد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي.





وأبعدت الإصابة مبابي عن المشاركة مع منتخب بلاده أمام البوسنة والهرسك ثم فنلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.





وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في صيف 2022.





ويبذل مسؤولو العملاق الفرنسي جهوداً مكثفة لإقناع مبابي بتمديد عقده بعد رفض عرض مالي ضخم من ريال مدريد لضمه هذا الصيف.





ولا زال مبابي مستقر على موقفه من التجديد للبي أس جي أملأ في تحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد.





وحال تمكسه بموقفه فإن مبابي سيرحل عن سان جيرمان بالمجان في الصيف المقبل



