عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بتأجيل حسم مصير عدد من لاعبي الفريق الأحمر من الموافقة على خروجهم للإعارة أو التمسك باستمرارهم في صفوف الأهلي في الموسم المقبل بعد تلقي عدد كبير من اللاعبين عروضا من أندية الدوري الممتاز.





وأخطر المدير الفني اللجنة أنه يرغب في رؤية بعض اللاعبين في التدريبات خاصة أنه يتبقى شهر قبل غلق باب القيد من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني خلال التدريبات قبل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المحلي وإنبي في كأس مصر.





لجنة التخطيط تحدد الراحلين عن الأهلي

وكشف مصدر مسئول بالنادى الأهلي، أن لجنة التخطيط قدمت تقريرا عن اللاعبين الذين تلقوا عدة عروض للرحيل مثل سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومروان محسن وناصر ماهر وجونيور أجايي ومحمود وحيد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





وأضاف المصدر أن موسيماني يرغب في رؤية بعض اللاعبين، خاصة أن الأهلي سيخوض العديد من البطولات المختلفة مع بداية الموسم الجديد وتحديدا الرباعي "سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود وحيد".



