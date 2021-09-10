Advertisements

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بتأجيل حسم مصير عدد من لاعبي الفريق الأحمر من الموافقة على خروجهم للإعارة أو التمسك باستمرارهم في صفوف الأهلي في الموسم المقبل بعد تلقي عدد كبير من اللاعبين عروضا من أندية الدوري الممتاز.

وأخطر المدير الفني اللجنة أنه يرغب في رؤية بعض اللاعبين في التدريبات خاصة أنه يتبقى شهر قبل غلق باب القيد من أجل الوقوف على مستواهم الفني والبدني خلال التدريبات قبل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المحلي وإنبي في كأس مصر.

لجنة التخطيط تحدد الراحلين عن الأهلي
وكشف مصدر مسئول بالنادى الأهلي، أن لجنة التخطيط قدمت تقريرا عن اللاعبين الذين تلقوا عدة عروض للرحيل مثل سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومروان محسن وناصر ماهر وجونيور أجايي ومحمود وحيد، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأضاف المصدر أن موسيماني يرغب في رؤية بعض اللاعبين، خاصة أن الأهلي سيخوض العديد من البطولات المختلفة مع بداية الموسم الجديد وتحديدا الرباعي "سعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود وحيد".

أخبار تهمك

الرجل الأول يودع جماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مبابي يزف خبرا سارا لباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ أقل من ساعتين

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

01:33 ص

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

01:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements