6 مصابين حصيلة جنوح المطعم العائم في نيل المنصورة (صور)

أصيب 6 أشخاص في واقعة جنوح المطعم المائل بنيل المنصورة، حيث جرى نقل 5 منهم إلى مستشفى الطوارئ والسادس إلى مستشفى الحكمة.





وهرعت 10 سيارات إسعاف، لموقع جنوح المطعم العائم بنيل المنصورة، للتعامل مع المصابين وأي حالات طارئة.





وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي في نيل المنصورة وأمر بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل بنطاق المحافظة.



