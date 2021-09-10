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بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:56 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستان مكشوف باللون الموف الجرئ، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن رانيا يوسف، تواصل حالياً تصوير مشاهدها في الموسم الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، ماجد الكدواني، تامر فرج، ومجموعة مميزة من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي