بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.





وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستان مكشوف باللون الموف الجرئ، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



