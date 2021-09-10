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يوسف الخال يكشف النقاب عن عمره الحقيقي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

نشر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ فيديو بعيد ميلاده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يغني الأغنية الشهيرة "Uptown Funk" للنجم العالمي برونو مارس.

كما كشف عن عمره وهو 44 عاماً بتعليق أشار فيه معنى هذ الرقم، قائلاً: "الرقم 44 يعني القوة، الانضباط الذاتي، التوازن، الطاقة الإيجابية والإنجاز.. ع قبال المية للجميع ".

وأثار المنشور إعجاب المتابعين، كما علّقت شقيقته الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ تعليقاً: "إيه هيك"، كما كتبت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، قائلة: "العمر الطويل بالصحة والنجاح.

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