آرسنال يحدد بديل أوباميانج في المرحلة القادمة

استقر مسؤولي آرسنال الإنجليزي على بديل بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي في الفترة المقبلة.





وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي آرسنال الإنجليزي يرغبوا في التعاقد مع مهاجم إشبيلية والمنتخب المغربي يوسف النصيري.





وكان المغربي يوسف النصيري البالغ من العمر 24 عامًا، قد إنضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية قادما من ليجانيس في يناير الثاني 2020.





وأحرز المغربي يوسف النصيري مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأندلسي 24 هدفًا في 52 مباراة في جميع المسابقات.





وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال يبحث في العام المقبل عن مهاجم يمكنه أن يحل مكان أوباميانج، بعد اقترب عقد النجم الغابوني على النهاية بنهاية الموسم الحالي.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن آرسنال سيجد منافسة في صفقة النصيري في الفترة المقبلة من الانتقالات من قبل وست هام يونايتد، وكذلك أيضا ميلان الإيطالي.



