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الرجل الأول يودع جماهير الأهلي
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:01 ص
غدير أحمد
ودع المدرب العام للنادي الأهلى، كيفين جونسون جماهير الأحمر، للمرة الأخيرة عقب طلب المدير الفنى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، من إدارة الفريق رحيل المدرب العام فى الساعات الماضية، وذلك بسبب عدم التعاون معه.
ونشر جونسون صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" وبجواره شنطة سفر".
قمصان يقترب من خلافة كيفين جونسون
واقترب سامي قمصان لاعب الأهلي السابق من شغل منصف المدرب العام للفريق خلفا لـ كيفين جونسون.
وطلب موسيمانى، من لجنة التخطيط بالنادي الإهلي تصعيد سامى قمصان فى منصب المدرب العام، بدلا من جونسون.
ويميل الجنوب إفريقي إلى تواجد قمصان فى منصب المدرب العام، وذلك فى ظل ثقته الكبيرة فى إخلاصه وتعاونه معه بشكل جيد.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر في كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.