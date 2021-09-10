الرجل الأول يودع جماهير الأهلي

ودع المدرب العام للنادي الأهلى، كيفين جونسون جماهير الأحمر، للمرة الأخيرة عقب طلب المدير الفنى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، من إدارة الفريق رحيل المدرب العام فى الساعات الماضية، وذلك بسبب عدم التعاون معه.





ونشر جونسون صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" وبجواره شنطة سفر".





قمصان يقترب من خلافة كيفين جونسون

واقترب سامي قمصان لاعب الأهلي السابق من شغل منصف المدرب العام للفريق خلفا لـ كيفين جونسون.





وطلب موسيمانى، من لجنة التخطيط بالنادي الإهلي تصعيد سامى قمصان فى منصب المدرب العام، بدلا من جونسون.





ويميل الجنوب إفريقي إلى تواجد قمصان فى منصب المدرب العام، وذلك فى ظل ثقته الكبيرة فى إخلاصه وتعاونه معه بشكل جيد.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر في كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي.



