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الترسانة يحتفل بالمئوية عقب رباعية كسكادا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
ميادة كرم


‎يحتفل اليوم الجمعة نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسة حيث سيخوض الفريق الأول بقيادة طارق السيد المدير الفني مباراة ودية أمام منتخب من لاعبي القسم الثاني .


‎وتغلب الفريق أمس على فريق كسكادا برباعية في تجربة ودية سجل خلالها الاهداف كلاً من :
‎رضا صلاح ومحمد سمارة ومحمد ناجح وغزال .

‎على جانب آخر انتقل الظهير الأيسر محمد سعيد لاعب نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز إلي نادي الترسانه لمدة 3 مواسم بحضور رئيس النادي طارق السعيد .

‎و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم : محمود اسماعيل رامبو ( وسط مدافع ) نادي فاركو ومحمد سماره ( جناح أيمن وأيسر ) نادي المنيا
‎ومحمد ناجح ( جناح أيمن ) نادي سوهاج
‎مروان شاهين ( صانع ألعاب ) نادي الاوليمبى
‎وعلي فرج ( حارس مرمي ) حرس الحدود
‎ومؤمن جابر ( حارس مرمي ) نادي بلدية المحله
‎وإسلام مسعود ( هاف شمال ) نادي بورتو
‎ وكريستوفر مادونجا ( مهاجم ) نادي الاسماعيلي
‎ وبلال عارف ( ظهير أيسر ) نادي المريخ
حسين زيكا ( صانع ألعاب ) العائد من بني سويف .

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