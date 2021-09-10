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الترسانة يحتفل بالمئوية عقب رباعية كسكادا
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:16 ص
ميادة كرم
يحتفل اليوم الجمعة نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسة حيث سيخوض الفريق الأول بقيادة طارق السيد المدير الفني مباراة ودية أمام منتخب من لاعبي القسم الثاني .
وتغلب الفريق أمس على فريق كسكادا برباعية في تجربة ودية سجل خلالها الاهداف كلاً من :
رضا صلاح ومحمد سمارة ومحمد ناجح وغزال .
على جانب آخر انتقل الظهير الأيسر محمد سعيد لاعب نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز إلي نادي الترسانه لمدة 3 مواسم بحضور رئيس النادي طارق السعيد .
و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم : محمود اسماعيل رامبو ( وسط مدافع ) نادي فاركو ومحمد سماره ( جناح أيمن وأيسر ) نادي المنيا
ومحمد ناجح ( جناح أيمن ) نادي سوهاج
مروان شاهين ( صانع ألعاب ) نادي الاوليمبى
وعلي فرج ( حارس مرمي ) حرس الحدود
ومؤمن جابر ( حارس مرمي ) نادي بلدية المحله
وإسلام مسعود ( هاف شمال ) نادي بورتو
وكريستوفر مادونجا ( مهاجم ) نادي الاسماعيلي
وبلال عارف ( ظهير أيسر ) نادي المريخ
حسين زيكا ( صانع ألعاب ) العائد من بني سويف .
يحتفل اليوم الجمعة نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسة حيث سيخوض الفريق الأول بقيادة طارق السيد المدير الفني مباراة ودية أمام منتخب من لاعبي القسم الثاني .
وتغلب الفريق أمس على فريق كسكادا برباعية في تجربة ودية سجل خلالها الاهداف كلاً من :
رضا صلاح ومحمد سمارة ومحمد ناجح وغزال .
على جانب آخر انتقل الظهير الأيسر محمد سعيد لاعب نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز إلي نادي الترسانه لمدة 3 مواسم بحضور رئيس النادي طارق السعيد .
و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم : محمود اسماعيل رامبو ( وسط مدافع ) نادي فاركو ومحمد سماره ( جناح أيمن وأيسر ) نادي المنيا
ومحمد ناجح ( جناح أيمن ) نادي سوهاج
مروان شاهين ( صانع ألعاب ) نادي الاوليمبى
وعلي فرج ( حارس مرمي ) حرس الحدود
ومؤمن جابر ( حارس مرمي ) نادي بلدية المحله
وإسلام مسعود ( هاف شمال ) نادي بورتو
وكريستوفر مادونجا ( مهاجم ) نادي الاسماعيلي
وبلال عارف ( ظهير أيسر ) نادي المريخ
حسين زيكا ( صانع ألعاب ) العائد من بني سويف .