الترسانة يحتفل بالمئوية عقب رباعية كسكادا

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‎يحتفل اليوم الجمعة نادي الترسانة بمرور مائة عام على تأسيسة حيث سيخوض الفريق الأول بقيادة طارق السيد المدير الفني مباراة ودية أمام منتخب من لاعبي القسم الثاني .





‎وتغلب الفريق أمس على فريق كسكادا برباعية في تجربة ودية سجل خلالها الاهداف كلاً من :

‎رضا صلاح ومحمد سمارة ومحمد ناجح وغزال .



‎على جانب آخر انتقل الظهير الأيسر محمد سعيد لاعب نادي فاركو الصاعد حديثاً للدوري الممتاز إلي نادي الترسانه لمدة 3 مواسم بحضور رئيس النادي طارق السعيد .



‎و ضم الترسانه مؤخراً مجموعة لاعبين جدد وهم : محمود اسماعيل رامبو ( وسط مدافع ) نادي فاركو ومحمد سماره ( جناح أيمن وأيسر ) نادي المنيا

‎ومحمد ناجح ( جناح أيمن ) نادي سوهاج

‎مروان شاهين ( صانع ألعاب ) نادي الاوليمبى

‎وعلي فرج ( حارس مرمي ) حرس الحدود

‎ومؤمن جابر ( حارس مرمي ) نادي بلدية المحله

‎وإسلام مسعود ( هاف شمال ) نادي بورتو

‎ وكريستوفر مادونجا ( مهاجم ) نادي الاسماعيلي

‎ وبلال عارف ( ظهير أيسر ) نادي المريخ

حسين زيكا ( صانع ألعاب ) العائد من بني سويف .