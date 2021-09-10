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ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
حصلت بوابة "الفجر" على صورة رسمية من قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، رقم 514 لسنة 2021 والذي يفيد بتشكيل لجنة برئاسه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ للمرور على الوحدات البحرية الثابتة والمتحركة والعاملة بنهر النيل بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية الوحدة النهرية والمرسى ومدى وجود تصاريح تشغيل "المركب- المرسى" من عدمه، مدى توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، مدى توافر اشتراطات الحماية المدنية، مدى توافر الاشتراطات البيئية طبقًا لقانون البيئة، مدى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بها.

وأوضح القرار أن اللجنة تضم غى عضويتها مندوبًا عن إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، مندوبًا عن قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية، مندوبًا عن الملاحة النهرية بمديرية الطرق، مدير الأمن الصناعي بمديرية القوى العاملة، مندوبًا عن مديرية الصحة، مندوبًا عن مديىية التموين، مندوبًا عن مباحث التموين، نائب رئيس الحي المختص، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، مدير التفتيش البيئي بالمحافظة، عضو قانونى من الإدارة العامة للشيون القانونية بالمحافظة، ومنح اللجنة صلاحية لانتداب والاستعانه بمن تراه لإنجاز العمل.

والزم القرار جميع الجهات المختصه تنفيء هذا القرار كل فيما يخصه ويلغي كل ما يخالف ذلك.

جاء ذلك بعد حادث جنوح مطعم عائم في المنصورة ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة
ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة
ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة
ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة
ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة
ننشر قرار محافظ الدقهلية بشأن المطعم العائم في نيل المنصورة

الكلمات المفتاحية

جنوح المطعم العائم بوابة الفجر الفجر

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