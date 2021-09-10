موسيماني يحدد المدرب العام الجديد في الأهلي

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على مدربه العام بعدما تخلى عن خدمات كيفين جونسون بنهاية الموسم المنصرم.





المدرب العام الجديد للأهلي

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يفضل عدم استقدام مدرب عام جديد أجنبي، بديلا لكيفين جونسون، حيث استقر على تصعيد المدرب المساعد سامي قمصان لمنصب المدرب العام.





وأوضح المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يرى أن أفراد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قادرين على تحمل المسؤولية دون إضافة عنصر أجنبي جديد.





وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد قرر الاستغناء أيضا عن محلل الأداء الثاني بالفريق يوشا فالوديا بنهاية الموسم الأخير.





وأتم المصدر موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام محلل أداء جديد بديلا ليوشا، حيث يفاضل موسيماني بين عدد من الأسماء في الوقت الحالي لحسم الأمور في الفترة المقبلة.



