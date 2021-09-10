Advertisements

ماني يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
حصد السنغالي ساديو مانى، جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول، فى شهر أغسطس الماضى، متفوقا زميله بالفريق محمد صلاح.

ماني يحصد جائزة أخرى مع ليفربول
وفاز الهدف الذي سجله ماني في شباك بيرنلي بجائزة أفضل هدف، وتفوق على الهدف الذي سجله محمد صلاح فى شباك نورويتش سيتى، والذى جاء فى المركز الثانى فى استفتاء جماهير ليفربول.

بينما سجل كيد جوردون هدفا صاروخيا لفريق تحت 23 عاما أمام إيفرتون ليحتل المركز الثالث، فيما احتل هدف روبرتو فيرمينو فى الجولة الافتتاحية المركز الرابع، فى حين احتل هدف ديوجو جوتا الذى سجله ضد بيرنلى المركز الخامس.

أخبار تهمك

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ 43 دقيقة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

خاص- إعارة ثنائي الأهلي إلى غزل المحلة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على فريق مروان محسن القادم بعد رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

مبابي يزف خبرا سارا لباريس سان جيرمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

الرجل الأول يودع جماهير الأهلي

منذ ساعة الا ربع
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:03 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

09:36 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

01:33 ص

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

01:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements