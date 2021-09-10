ماني يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

حصد السنغالي ساديو مانى، جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول، فى شهر أغسطس الماضى، متفوقا زميله بالفريق محمد صلاح.





ماني يحصد جائزة أخرى مع ليفربول

وفاز الهدف الذي سجله ماني في شباك بيرنلي بجائزة أفضل هدف، وتفوق على الهدف الذي سجله محمد صلاح فى شباك نورويتش سيتى، والذى جاء فى المركز الثانى فى استفتاء جماهير ليفربول.





بينما سجل كيد جوردون هدفا صاروخيا لفريق تحت 23 عاما أمام إيفرتون ليحتل المركز الثالث، فيما احتل هدف روبرتو فيرمينو فى الجولة الافتتاحية المركز الرابع، فى حين احتل هدف ديوجو جوتا الذى سجله ضد بيرنلى المركز الخامس.



