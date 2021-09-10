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المصري يواصل تدعيماته ويتعاقد مع عمرو مرعي 3 مواسم

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية  إجراءات التعاقد مع  عمرو مرعي مهاجم فريق طلائع الجيش بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية الذي تألق في صفوفه بشدة لينتقل بعدها لصفوف انبي حيث انضم من خلاله لصفوف منتخب مصر الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لينضم بعدها  لصفوف النجم الساحلي التونسي ومنه إلى صفوف بيراميدز المصري والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.

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