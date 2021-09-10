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بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود أزمة في ريال مدريد الإسباني بسبب أحدث صفقاته الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي انضم في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن ريال مدريد تعاقد مع كامافينجا البالغ من العمر 18 عاما من رين الفرنسي مقابل 30 مليون يورو قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده.

أزمة في ريال مدريد بسبب كامافينجا
وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه يمكن أن تكون الصفقة جيدة لعدم دفع مبالغ ضخمة لكنها ستثير مشاكل على المدى القصير، حيث لم يتم تحديد دور النجم الفرنسي مع الفريق ولا مركزه وسيتعين على كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي إدارة الأمر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يمتلك حاليًا 8 لاعبين في خط الوسط، وهم : كاسيميرو وكروس ومودريتش وفالفيردي وإيسكو وسيبايوس ولوكاس فاسكيز بالإضافة إلى كامافينجا الذي اعتاد على اللعب أساسيًا مع رين ويبقى أن نرى هل سيجلس على مقاعد البدلاء وما إذا كان ذلك سيكون كبحًا كبيرًا لتطوره.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أسلوب لعب كامافينجا يُعقد من وضعه في الملعب لأنه يحب التقدم للأمام لذلك فإنه لن يكون بديلا لكاسيميرو في محور الوسط كما أنه يفتقر للانضباط التكتيكي لذلك الخيار الوحيد أمامه هو أن يكون بديلا لمودريتش.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مودريتش يتقدم إلى الأمام ويصنع الفارق في الثلث الأخير بتمريرة حاسمة أو التسجيل في حين لا يتمتع كامافينجا بمثل هذه الصفات ويجب على أنشيلوتي العمل كثيرًا معه ليندمج مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كامافينجا يحتاج للتحسن أمام المرمى لأنه في المواسم الثلاث الماضية سجل مع رين هدفين فقط.

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