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سبب تعثر مفاوضات جالاتا سراي لضم ديانج

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع المالي اليو ديانج، لاعب الفريق، بعد تعثر انتقاله إلى جالطة سراي التركي بعد غلق باب الانتقالات مساء الأربعاء الماضي في تركيا.

وكان عرض جالطة سراي الأخير بشراء خدمات ديانج مقابل دفع 1.5 مليون دولار استعارة لمدة موسم مع وضع بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بعد نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مسئولو الأهلي لأنه لم يأت بجديد عما كان عليه العرض السابق.

عبد الحفيظ يكشف سبب رفض رحيل ديانج
عبدالحفيظ أكد أن ديانج لاعب مميز جدا ونسعى لاستثماره والاستفادة منه ماليا، قائلا " تلقينا عرضا بالفعل من جالطة سراي ولكن لدينا حد أدنى لقبول العرض وللأسف النادي التركي لم يصل لهذا الحد وحتى الآن اللاعب مستمر معنا".

في السياق ذاته، سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للفريق الأول بعد قرار اتحاد الكرة بإعلان الجدول الجديد لمباريات السوبر المصري أمام طلائع الجيش وكذلك مباراة الكأس أمام إنبي وانطلاق الدوري في أكتوبر المقبل.

وأكد مصدر مسئول داخل النادى الأهلى أن الجدول المعلن يمنح الجهاز الفني بقيادة موسيماني فرصة تجهيز اللاعبين بشكل جيد لكل مباراة حيث تقام المباريات كل 4 أيام، مشيراً إلي أن الجدول الجديد يمنع تكرار إصابة اللاعبين والإجهاد.

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