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بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
كشفت تقارير صحفية عن وجود فرصة تبلغ نسبتها 70%، لانتقال مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر إلى صفوف بايرن ميونخ الصيف المقبل.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا الدوري الألماني العام الماضي للانضمام إلى الـ"بلوز" من لايبزيج، لكن قد يكون الآن مستعدًا للعودة إلى وطنه ألمانيا.

وسجل فيرنر 6 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، رغم أنه لعب 35 مباراة، ولم يتمكن من هز الشباك حتى هذه اللحظة من الموسم الحالي، بعد أن فقد مكانه الأساسي في التشكيلة بقدوم البلجيكي روميلو لوكاكو.

جوليان ناجلسملن يريد ضم فيرنر
ونقلت صحيفة "ذا صن" عن تقارير صحفية ألمانية، أن مدرب بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان، يرغب في العمل مجددا مع فيرنر، وأنه ينظر إليه كخليفة مناسب للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي

وأضافت الصحيفة، أن ناجلسمان، مدرب لايبزيج السابق، على تواصل مستمر مع فيرنر، حيث يهدف لضمه، حال فشل الفريق البافاري في التعاقد مع هداف بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

وإذا انضم إلى بايرن، فلن يلتقي فيرنر مع ناجلسمان فحسب، بل أيضًا مع زميليه السابقين في لايبزيج دايوت أوباميكانو ومارسيل سابيتزر.

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