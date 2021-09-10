الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

تفوق المنتخب الأرجنتيني على نظيره نظيره منتخب بوليفيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل ميسي ثلاثية المنتخب الأرجنتيني بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني من اللقاء.





وسجل ميسي الهدف الأول قبل مرور ربع ساعة على بداية المباراة، وذلك من تصويبة رائعة بعيدة المدى، ثم سجل الهدف الثاني خلال الشوط الثاني من المباراة، وختمها بتسجيل الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.







