صفقة قوية على طاولة بيراميدز

بات وليد الكرتي، مهاجم الواد البيضاوي المغربي، على أعتاب الخروج من ناديه للانضمام إلى نادي بيراميدز.





لاعب الوداد على اعتاب بيراميدز

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن سعيد الناصيري رئيس الوداد، أجتمع مع الكرتي وتحدث معه بشأن عرض بيراميدز، فور انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية بالمغرب وفوزه بمقعد للولاية الثانية تواليا.





وأشار المصدر، إلى أن الناصيري أبلغ الكرتي أنه لا يمانع مغادرة اللاعب صفوف الوداد، من أجل منحه فرصة خوض أول تجربة احترافية في مشواره وثانيا كون النادي يضم أكثر من لاعب في خط الوسط ولا خوف على مستقبله.





وواصل "الوداد طلب مرارا وتكرارا من بيراميدز رفع العرض المالي لحسم الصفقة، وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي من حيث المبدأ لإتمام الصفقة".





وكان الكرتي قد مدد عقده مع الوداد فور نهاية الموسم الحالي، حيث تلقى وعودا بتسهيل احترافه في الخارج، حال وصول عرض يليق به وبفريقه من الناحية المالية والرياضية، مثلما ذكر سعيد الناصيري رئيس الوداد.



