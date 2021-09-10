Advertisements

آرتيتا يكشف مدة غياب النني

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مدة غياب الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق، بسبب الإصابة.

وأعلن نادي آرسنال، الأسبوع الماضي، عدم انضمام محمد النني إلى معسكر منتخب مصر لمواجهة الجابون في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال ميكيل أرتيتاعبر الموقع الرسمي لنادي آرسنال: "محمد الننى يعانى من تمزق عضلى فى قدمه اليسرى".

وأضاف أرتيتا: "وسوف يحتاج النني بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات".

وعلى الجانب الإخر، أرسنال رفض بيع الننى إلى بشكتاش التركى حسب تقارير صحفية فى تركيا، ولعب الننى مع أرسنال مباراة واحدة فى الدورى هذا الموسم ومثلها فى كأس الرابطة.

وغادر الننى مباراة برينتفورد الودية الأسبوع الماضى مصابا فى الدقيقة 33 قبل أن يكشف النادى أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.

ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحدد المدرب العام الجديد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مبابي يزف خبرا سارا لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

05:02 ص

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

03:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements