آرتيتا يكشف مدة غياب النني

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مدة غياب الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق، بسبب الإصابة.





وأعلن نادي آرسنال، الأسبوع الماضي، عدم انضمام محمد النني إلى معسكر منتخب مصر لمواجهة الجابون في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.





وقال ميكيل أرتيتاعبر الموقع الرسمي لنادي آرسنال: "محمد الننى يعانى من تمزق عضلى فى قدمه اليسرى".





وأضاف أرتيتا: "وسوف يحتاج النني بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات".





وعلى الجانب الإخر، أرسنال رفض بيع الننى إلى بشكتاش التركى حسب تقارير صحفية فى تركيا، ولعب الننى مع أرسنال مباراة واحدة فى الدورى هذا الموسم ومثلها فى كأس الرابطة.





وغادر الننى مباراة برينتفورد الودية الأسبوع الماضى مصابا فى الدقيقة 33 قبل أن يكشف النادى أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.





ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



