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آرتيتا يكشف مدة غياب النني
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:01 ص
غدير أحمد
كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مدة غياب الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق، بسبب الإصابة.
وأعلن نادي آرسنال، الأسبوع الماضي، عدم انضمام محمد النني إلى معسكر منتخب مصر لمواجهة الجابون في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.
وقال ميكيل أرتيتاعبر الموقع الرسمي لنادي آرسنال: "محمد الننى يعانى من تمزق عضلى فى قدمه اليسرى".
وأضاف أرتيتا: "وسوف يحتاج النني بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للعودة إلى التدريبات".
وعلى الجانب الإخر، أرسنال رفض بيع الننى إلى بشكتاش التركى حسب تقارير صحفية فى تركيا، ولعب الننى مع أرسنال مباراة واحدة فى الدورى هذا الموسم ومثلها فى كأس الرابطة.
وغادر الننى مباراة برينتفورد الودية الأسبوع الماضى مصابا فى الدقيقة 33 قبل أن يكشف النادى أن الإصابة طفيفة وخروج اللاعب كان احترازيا.
ويستعد آرسنال لمواجهة نظيره نوريتش سيتي، غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.