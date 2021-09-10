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بسبب رونالدو .. الأنظار تتجه نحو الأولد ترافورد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:39 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
تتجه كل الأنظار نحو ملعب أولد ترافورد، تحسبا لعودة النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو إلى صفوف ناديه القديم مانشستر يونايتد السبت المقبل بعد غياب استمر 12 عاما.

وانضم رونالدو من جديد إلى مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي بناء على عقد لمدة عامين في أغسطس وربما يبدأ مسيرته الثانية مع الفريق الذي يقوده المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير في مواجهة نيوكاسل يونايتد السبت القادم.

وكان رونالدو انضم إلى يونايتد في 2003 وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى تحت قيادة المدرب الأسبق أليكس فيرجسون بعد أن أحرز 118 هدفا خلال هذه الفترة.

ورغم أن مسيرة رونالدو الساحرة في الملاعب تقترب من نهايتها إلا أن انتقاله إلى الدوري الممتاز من جديد أثار الكثير من الجلبة والاهتمام.

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