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شبانة: رفضت الأهلي من أجل الزمالك

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد محمود شبانة مدافع الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد، أنه فضل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، متجاهلاً العروض الأخرى.

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم صفقة الزمالك الجديدة
وأوضح شبانة، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، أن الأهلى لم يدخل في مفاوضات معه، مشيرًا إلى أن أحمد سليمان رئيس أسوان أكد له أن الأهلي وبيراميدز يرغبان في ضمه.

واستكمل، "تحدثت مع والدي وقال لي اجلب حقيبتك، وعد للمنزل لأنه يريد انتقالي للزمالك، ولم تستغرق المفاوضات مع الزمالك وقتًا طويلا ووقعت على عقد مستمر لأربع سنوات".

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد أعلن، عن التعاقد مع المدافع محمود شبانة قادمًا من أسوان، لمدة ثلاثة مواسم، كإحدى صفقات النادى لموسم الانتقالات الصيفية الحالي.

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