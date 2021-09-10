ديمير يعود لتدريبات برشلونة

انضم النمساوي يوسف ديمير لتدريبات برشلونة أمس الخميس بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، بينما ينتظر أن ينضم باقي اللاعبين الدوليين للفريق السبت المقبل.





وشارك ديمير مع زملائه في جلسة مران استشفائية عقب المباراة الاستعراضية التي خاضها البارسا الأربعاء أمام فريق البرات.





ومن المقرر أن يحصل الفريق، الذي لن يخوض الجولة المقبلة من الدوري لتأجيل مواجهته أمام إشبيلية، على راحة اليوم الجمعة ليستأنف التدريبات السبت.





ويواجه برشلونة الثلاثاء المقبل بايرن ميونخ في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا في مباراة قد يغيب عنها الأمريكي سرجينيو ديست لإصابته مع منتخب بلاده بالتواء في الكاحل.



