الزمالك يجتمع مع النقاز

كشفت تقارير صحفية أن حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق.





يأتي ذلك من أجل حسم انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، قد أوضح في تصريحات أول أمس الأربعاء، "البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب، وأكد أن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي".





وتابع، "النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام فيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي، وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء".





كما أكد أن المفاوضات لا تزال قائمة بين إدارة النادي واللاعب، وأنه يرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد.



