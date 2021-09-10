Advertisements

الزمالك يجتمع مع النقاز

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشفت تقارير صحفية أن حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عقد جلسة مع التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء السابق.

يأتي ذلك من أجل حسم انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، قد أوضح في تصريحات أول أمس الأربعاء، "البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب، وأكد أن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي".

وتابع، "النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام فيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي، وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء".

كما أكد أن المفاوضات لا تزال قائمة بين إدارة النادي واللاعب، وأنه يرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد.

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 5 ساعات

مبابي يزف خبرا سارا لباريس سان جيرمان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد المدرب العام الجديد في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

05:02 ص

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

03:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements