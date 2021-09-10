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برشلونة يقدم الوافد الجديد

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
قام نادي برشلونة الإسباني، بتقديم لاعب فريقه الأول لكرة القدم الجديد، لوك دي يونج، لوسائل الإعلام.

الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر مقطع فيديو لدي يونج، وهو يوقع عقود انضمامه للبارسا، في حضور رئيس النادي، خوان لابورتا.

وانتقل النجم الهولندي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من إشبيلية.

وتقرر أن يرتدي لوك دي يونج، صاحب الـ31 عامًا، القميص رقم 17 مع برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

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