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الأهلي يحسم مصير محمد الشناوي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
رفضت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، رحيل محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة، عدم وجود أي نية للتفريط في خدمات الشناوي خلال الفترة الحالية، مهما كانت العروض مغرية مقابل الحصول على خدماته.

وأضاف، أن الأهلي تلقّى عدة عروض للتعاقد مع قائد الفريق الأحمر، أبرزها النصر السعودي مقابل 11 مليون دولار، لكن الجهاز الفني رفض رحيل اللاعب بأي شكل من الأشكال.

ويستعد الأهلي لمباراة السوبر المصري المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب، أمام فريق طلائع الجيش في السابعة مساء.

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