رونالدو يعلن جاهزيته مع الشياطين الحمر

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم حديثًا لصفوف مانشستر يونايتد، عن جاهزيته للمشاركة مع الفريق بداية من المباراة المقبلة أمام نيوكاسل، المقرر لها السبت المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.





وانضم رونالدو إلى صفوف الشياطين الحمر، قادمًا من يوفنتوس، بعد 3 سنوات قضاها بالسيدة العجوز، ليعود إلى يونايتد بعد 12 عامًا.





وقال كريستيانو في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "بالطبع سأكون متوترًا يوم السبت، لكنني أكثر نضجًا الآن وأنا أكثر خبرة".





وتابع: "سأكون مستعدًا وجاهزًا، وسأضغط على سولسكاير، من أجل البدء في التشكيلة الأساسية، أنا مستعد للعب".





وواصل: "اللاعبون الجدد والشباب، أعتقد أن لديهم إمكانات هائلة، أنا هنا مرة أخرى للفوز ولصنع التاريخ".





وأتم: "لدينا ذكريات جيدة هناك، لكن هذا زمن جديد وجيل جديد، وأنا هنا للفوز مجددًا".



