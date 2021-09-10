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موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:45 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
منح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الضوء الأخضر لرحيل ثلاثي المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وقرر موسيماني الاستغناء عن خدمات كلا من، محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفد خلال الميركاتو الحالي، بسبب عدم الحاجه لخدمات الثلاثي في الموسم القادم.

ويمتلك الثلاثي أكثر من عرض للرحيل عن القلعة الحمراء، حيث أصبح سعد قريبا من الانصمام لفيوتشر، ومحمد محمود من الجونة، وكريم نيدفد فاركو.

ويستعد الأهلي لمباراة السوبر المصري المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب، أمام فريق طلائع الجيش في السابعة مساء.

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