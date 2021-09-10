موعد مباراة ريال مدريد الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.





وأجريت قرعة دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، في مدينة أسطنبول التركية.





وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.





ووقع نادي ريال مدريد الإسباني في المجموعة الرابعة والتي تضم كل من إنتر ميلان الإيطالي، وشاختار وشريف تيراسبول.





موعد أولى مباريات ريال مدريد في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره إنتر ميلان، يوم 15 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب سان سيرو.



