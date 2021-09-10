Advertisements

موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر والقناة الناقلة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر.

وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

أخبار تهمك

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 15 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements