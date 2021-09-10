موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مواجهة نظيره نادي أسوان، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.





وتلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بموعد وملعب مباراة الفريق الأبيض أمام أسوان في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس مصر.





وتقرر إقامة المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثامنة مساءً.





وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.



