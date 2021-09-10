Advertisements

موعد مباراة برشلونة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.

وأجريت قرعة دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، في مدينة أسطنبول التركية.

وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.

ووقع برشلونة في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف.
موعد أولى مباريات برشلونة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:-

يلتقي برشلونة بنظيرة بايرن ميونخ في المباراة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر الجاري.

وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو.

أخبار تهمك

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 10 ساعة

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements