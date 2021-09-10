موعد مباراة برشلونة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن مواعيد مباريات دور المجموعات لمنافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.





وأجريت قرعة دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، في مدينة أسطنبول التركية.





وتقام فعاليات دور المجموعات على ست جولات حيث يلتقي كل فريق في المجموعة مع الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة بنظام الذهاب والإياب ليتأهل في النهاية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الستة عشر.





ووقع برشلونة في المجموعة الخامسة والتي تضم كل من بايرن ميونخ الألماني، وبنفيكا البرتغالي، ودينامو كييف.

موعد أولى مباريات برشلونة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا:-





يلتقي برشلونة بنظيرة بايرن ميونخ في المباراة الافتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 14 من الشهر الجاري.





وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويستضيف اللقاء ملعب كامب نو.



