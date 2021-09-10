رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه





أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط.





وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.





وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلي وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي.



