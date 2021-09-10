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حمو بيكا يطالب بالدعاء لحودة بندق بعد إصابته في حادث سير مروع

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة لزميله المطرب الشعبي، حودة بندق من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري مروع على طريق بنها، الذي تهشمت خلاله سيارته بالكامل، وإصابته بكدمات خطيرة. 


وظهرت في الصورة التي قام حمو بيكا، بنشرها، سيارة بيضاء مهشمة، وإصابات حودة بندق، وطالب من جمهوره ومحبيه، الدعاء لصديقه المطرب بندق.


يذكر أن حودة بندق، طرح  منذ ساعات أغنية جديدة له برفقة نعوم، وهي الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس الذي طرح في السينمات أمس، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وعدد كبير من النجوم. 

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

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