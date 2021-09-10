محافظ كفر الشيخ يدعو الشباب لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية في مطوبس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تساعد الشباب في ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سوق العمل، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية مطوبس تحتوي على العديد من المواقع والأنشطة المتنوعة الصناعية.





وأضاف نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تقيم معارض أيضا لتسويق منتجات المستثمرين الشباب، مشيرا إلى أن الدولة تمد زراعيها للشباب من أجل التقديم للحصول على قرض مبادرة مشروعك.



