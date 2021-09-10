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محافظ كفر الشيخ يدعو الشباب لإقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة الصناعية في مطوبس

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:12 ص
بوابة الفجر
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة تساعد الشباب في ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سوق العمل، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية مطوبس تحتوي على العديد من المواقع والأنشطة المتنوعة الصناعية.

وأضاف نور الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تقيم معارض أيضا لتسويق منتجات المستثمرين الشباب، مشيرا إلى أن الدولة تمد زراعيها للشباب من أجل التقديم للحصول على قرض مبادرة مشروعك.

وتابع محافظ كفر الشيخ، أن هناك فروعًا لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات، لافتا أن الدول تشجع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

الكلمات المفتاحية

محافظ كفر الشيخ المشروعات الصغيره والمتوسطه

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