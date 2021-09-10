Advertisements
بإطلالة جريئة.. ياسمين رئيس تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 07:24 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض ومايوه باللون الازرق، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن النجمة ياسمين رئيس، كشفت عن إطلاق مسلسلها 60 دقيقة بدايةً من الخميس 16 سبتمبر حصريًا على منصة شاهد vip، المسلسل مكوّن من 9 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.