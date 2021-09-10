بإطلالة جريئة.. ياسمين رئيس تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي









شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت ياسمين رئيس بإطلالة صيفية جريئة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية كاش مايوه باللون الأبيض ومايوه باللون الازرق، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



