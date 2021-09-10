خبير أسري عن تعدد الزوجات: نسبة كبيرة من السيدات تنفقن على البيوت

قال محمد ميزار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن هناك بعض الرجال لا يقدون على سداد مصروفات البيت ويذهب للزواج، وهناك نسبة كبيرة من السيدات تنفق على البيوت، مما دفع الإعلامي محمد موسى للاعتراض والتحفظ على هذه التصريحات





وأضاف ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ارتفاع معدل الطلاق بين الأزواج تأتي بسبب المشكلات الاقتصادية، متسائلا: في ظل كل هذه الأمور كيف ندعو إلى تعدد الزوجات، لافتًا إلى أن المجتمع المصري له عادات وتقاليد ويرفض ثقافة تعدد الزوجات، مشيرا إلى أن العدل بين الزوجات من الأشياء الصعبة، فمجرد الخوف من عدم العدل يجب على الرجل ألا يتزوج بأخرى.



