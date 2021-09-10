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خبير أسري عن تعدد الزوجات: نسبة كبيرة من السيدات تنفقن على البيوت

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:42 ص
بوابة الفجر
قال محمد ميزار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن هناك بعض الرجال لا يقدون على سداد مصروفات البيت ويذهب للزواج، وهناك نسبة كبيرة من السيدات تنفق على البيوت، مما دفع الإعلامي محمد موسى للاعتراض والتحفظ على هذه التصريحات

وأضاف ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ارتفاع معدل الطلاق بين الأزواج تأتي بسبب المشكلات الاقتصادية، متسائلا: في ظل كل هذه الأمور كيف ندعو إلى تعدد الزوجات، لافتًا إلى أن المجتمع المصري له عادات وتقاليد ويرفض ثقافة تعدد الزوجات، مشيرا إلى أن العدل بين الزوجات من الأشياء الصعبة، فمجرد الخوف من عدم العدل يجب على الرجل ألا يتزوج بأخرى.

وتابع المتخصص في شئون الأسرة، أن الإسلام أباح تعدد الزوجات ولم يفرضه، لافتا إلى أن التعدد كان موجودا قبل الإسلام وجاء الدين الحنيف فوضع له ضوابط وشروط.

الكلمات المفتاحية

مصر علاقات زوجية الزواج

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