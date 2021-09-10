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خبير أسري: تعدد الزوجات يهدد استقرار الأسرة والمجتمع (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:43 ص
بوابة الفجر
قال محمد ميزار المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الدعوة إلى تعدد الزوجات يهدد استقرار الأسرة والمجتمع، فهناك العديد من المشكلات التي يجب أن نتعرض لها لوضع حلول من أجل تماسك الأسرة وليس هدمها.

وأضاف ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك مشكلات اقتصادية وخيانة تهدد استقرار الأسرة يجب وضع حلول لمواجهتها، لافتا أن هناك بعض الرجال لا يقدون على سداد مصروفات البيت ويذهب للزواج، وهناك نسبة كبيرة من السيدات تنفق على البيوت، مما دفع الإعلامي محمد موسى للاعتراض والتحفظ على هذه التصريحات

وتابع المتخصص في شئون الأسرة، أن ارتفاع معدل الطلاق بين الأزواج تأتي بسبب المشكلات الاقتصادية، متسائلا: في ظل كل هذه الأمور كيف ندعو إلى تعدد الزوجات، لافتا أن المجتمع المصري له عادات وتقاليد ويرفض ثقافة تعدد الزوجات، مشيرا إلى أن العدل بين الزوجات من الأشياء الصعبة، فمجرد الخوف من عدم العدل يجب على الرجل ألا يتزوج بأخرى.

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مصر علاقات زوجية الفجر

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