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خبير أسري: تعدد الزواج ليس لمتعة الفراش (فيديو)

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
قال محمد ميزار، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الرجل الذي لا يستطيع الإنفاق على زوجته وأولاده، لا يمكنه الزواج من زوجة ثانية، وهناك عدد كبير من السيدات والزوجات تتولى الإنفاق في بيت الزوجية.

وأضاف ميزار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الزوجة من حقها أن طلب الطلاق في حال زواج زوجها من امرأة أخرى "ضرة"، وهو حق يكفله لها الشرع والدين.

وتابع أن تعدد الزوجات ليس لمتعة الفراش التي تدوم لحظات فقط، وإنما له أهداف محددة، ولا يجوز استغلال ظروف السيدات المطلقات والأرامل، وإجبارها على الزواج لتكون الزوجة الثانية.

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