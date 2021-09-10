خبير أسري: تعدد الزوجات يجنب المرأة الوقوع في الرذيلة (فيديو)

قال محمود القباني مدرس القانون العام والمتخصص في الشأن الأسري، إن الإسلام كرم المرأة ولم تأتي بحكم إلا إذا كان ينصفها، لافتا إلى أن تعدد الزوجات جاء بشرط عدل الزوج مع زوجاته، وجاء لأهداف تتمثل في القضاء على العنوسة.





وأضاف القباني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تعدد الزوجات يعف بعض السيدات من ارتكاب المحرمات ويصون الرجل أي من الوقوع في الحرام خاصة إذا كانت زوجته مريضة.



