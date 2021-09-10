Advertisements

خبير أسري: تعدد الزوجات تكريم للمرأة المطلقة

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 06:13 ص
بوابة الفجر
قال محمود القباني مدرس القانون العام والمتخصص في الشأن الأسري، إن تعدد الزوجات تكريم للمرأة المطلقة أو التي لديها أبناء، لافتا إن الإسلام كرم المرأة ولم تأتي بحكم إلا إذا كان ينصفها، لافتا إلى أن تعدد الزوجات جاء بشرط عدل الزوج مع زوجاته، وجاء لأهداف تتمثل في القضاء على العنوسة.

وأضاف القباني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل الذي يحقق الشروط التي فرضها الإسلام من حقة أن يتزوج بأخرى، متابعا من حق الرجل المقتدر ماديا وصحيا أن يتزوج بأكثر من واحدة بشرط أن يعدل بينهما.

وتابع المتخصص في الشأن الأسري، أن تعدد الزوجات يعف بعض السيدات من ارتكاب المحرمات ويصون الرجل أي من الوقوع في الحرام خاصة إذا كانت زوجته مريضة.

الكلمات المفتاحية

زواج تعدد زوجات الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رجل الصناعة والتجارة البارز محمود العربي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. الأهلي يُعلن رحيل نجمه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يتحرك لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مسن يشنق نفسه في بورسعيد

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

منذ 38 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي تعرض على موسيماني حارس مفاجأة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأرجنتين تضرب بوليفيا.. وميسي يكسر رقم بيليه التاريخي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تعاقده مع كامافينجا ... ريال مدريد في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من إثيوبيًا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عمر هاشم: الرجل قبل الإسلام كان يتزوج 10 نساء

أحمد عمر هاشم: تعدد الزوجات فيه رحمة وإكرام للمرأة

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي

شاهد.. مشادة قوية بين ضيوف "خط أحمر" و"موسى" يهدد بإنهاء اللقاء

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:36 م

حسام البدري لاتحاد الكرة: مش هسيب جنيه.. وناقد رياضي يفحمه (فيديو)

عاجل.. حودة بندق ومدير أعماله يتعرضان لحادث سير مميت (صورة)

12:04 ص

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

05:59 م

شوبير يفجر مفاجأة عن ضم عضو جديد للجهاز الفني للأهلي

12:31 م

موسيماني يوافق على رحيل ثلاثي الأهلي

06:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements