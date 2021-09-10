خبير أسري: تعدد الزوجات تكريم للمرأة المطلقة

قال محمود القباني مدرس القانون العام والمتخصص في الشأن الأسري، إن تعدد الزوجات تكريم للمرأة المطلقة أو التي لديها أبناء، لافتا إن الإسلام كرم المرأة ولم تأتي بحكم إلا إذا كان ينصفها، لافتا إلى أن تعدد الزوجات جاء بشرط عدل الزوج مع زوجاته، وجاء لأهداف تتمثل في القضاء على العنوسة.





وأضاف القباني خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل الذي يحقق الشروط التي فرضها الإسلام من حقة أن يتزوج بأخرى، متابعا من حق الرجل المقتدر ماديا وصحيا أن يتزوج بأكثر من واحدة بشرط أن يعدل بينهما.



