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أميرة عبيد تكشف مشكلات الزواج الثاني.. أبرزها ظلم الزوجة الأولى

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:48 ص
بوابة الفجر
قال الإعلامية أميرة عبيد، إن دراسة بريطانية أكدت أن الزواج الثاني أكثر نجاحا من التجربة الأولى، وتحديدا حينما يكون الرجل والمرأة قد أصبحوا أكثر نضجا وحكمة من الماضي.

وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن الزواج الثاني في مصر دائما ما يكون وراءه مشكلات بسبب عدة أمور أبرزها وأهمها ظلم الزوجة الأولى ثم سيطرة الزوجة الثانية على الزوج.

وتابعت، أن الزواج الثاني يؤدي لزعزعة استقرار البيت الأول وعدم راحة البيت الثاني، "محدش يقولي إن في راجل بيعدل بين زوجتين، الكلام ده في القصص الخيالية مش موجودة في العصر الحالي".

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