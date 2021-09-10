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أميرة عبيد تكشف مشكلات الزواج الثاني.. أبرزها ظلم الزوجة الأولى
الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:48 ص
قال الإعلامية أميرة عبيد، إن دراسة بريطانية أكدت أن الزواج الثاني أكثر نجاحا من التجربة الأولى، وتحديدا حينما يكون الرجل والمرأة قد أصبحوا أكثر نضجا وحكمة من الماضي.
وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن الزواج الثاني في مصر دائما ما يكون وراءه مشكلات بسبب عدة أمور أبرزها وأهمها ظلم الزوجة الأولى ثم سيطرة الزوجة الثانية على الزوج.
وتابعت، أن الزواج الثاني يؤدي لزعزعة استقرار البيت الأول وعدم راحة البيت الثاني، "محدش يقولي إن في راجل بيعدل بين زوجتين، الكلام ده في القصص الخيالية مش موجودة في العصر الحالي".