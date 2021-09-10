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هل يستخدم الزوج شرع الله بشكل صحيح في الزواج الثاني؟.. أميرة عبيد تجيب

الجمعة 10/سبتمبر/2021 - 05:50 ص
بوابة الفجر
قالت الإعلامية أميرة عبيد، في حديثها عن الزواج الثاني وتعدد الزوجات، إنه لا يوجد أمر حلله الله وفيه ضرر للإنسان، ولكن يبقى السؤال هل يستخدم الزوج شرع الله بشكل صحيح في الزواج الثاني؟.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "في الحقيقة الزواج الأول استقرار لو إحنا عاوزين نستقر، والزواج التاني عمره ماكان حل للمشاكل اللي سببها البيت الأول، الراجل اللي هيفشل في الزواج الأول هيفشل في الزواج التاني".

وتابعت، أن الزواج الثاني في مصر دائما ما يكون وراءه مشكلات بسبب عدة أمور أبرزها وأهمها ظلم الزوجة الأولى ثم سيطرة الزوجة الثانية على الزوج.

الكلمات المفتاحية

مصر الفجر الزواج

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